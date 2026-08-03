ALANYA Belediyespor'un başarılı antrenör ve sporcularından Kubilay Karakulak, 20. Geleneksel Gökbel Yağlı Güreşleri'nde elde ettiği şampiyonlukla Alanya'nın göğsünü kabarttı. Ata sporunun önemli organizasyonları arasında yer alan Gökbel Er Meydanı'nda mücadele eden Karakulak, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gökbel Yaylası'nda binlerce güreşseverin takip ettiği organizasyonda başarılı performansıyla dikkat çeken Kubilay Karakulak, çıktığı müsabakalarda sergilediği mücadeleci kimliğiyle finale kadar yükseldi. Final karşılaşmasını da kazanarak kategorisinde birinciliği elde eden Karakulak, Alanya Belediyespor'a önemli bir başarı daha kazandırdı.

Hem Alanya Belediyespor bünyesinde antrenörlük görevini sürdüren hem de aktif sporculuk kariyerine devam eden Karakulak'ın elde ettiği derece, kulüp camiasında büyük sevinçle karşılandı. Başarılı sporcunun uzun süredir disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten kulüp yetkilileri, bu başarının tesadüf olmadığını ifade etti.

Alanya Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde antrenör ve sporcu olarak görev yapan Kubilay Karakulak, 20. Geleneksel Gökbel Yağlı Güreşleri'nde Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde birincilik elde etmiştir. Sporcumuzu bu değerli başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulüp yönetimi, Kubilay Karakulak'ın elde ettiği şampiyonluğun altyapıda yetişen genç güreşçilere de önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurgularken, Alanya Belediyespor'un yağlı güreş branşındaki başarılarını artırarak sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

Gökbel Er Meydanı'nda kürsünün en üst basamağına çıkan Karakulak, hem Alanya Belediyespor'un hem de Alanya'nın ata sporundaki başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, elde ettiği şampiyonlukla festivalin en dikkat çeken sporcuları arasında yer aldı. (Mehmet TUNÇ)