Alanya’da meydana gelen trafik kazası, belediye çalışanlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Alanya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Ökçe, Mahmutlar Mahallesi’nde motosikletiyle geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Ökçe’nin kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Ökçe, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Alanya Belediyesi bünyesinde görev yapan Hüseyin Ökçe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ökçe’nin vefat haberi, ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.