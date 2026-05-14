Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli personel alımı için süreç netleşmeye başladı. Bakanlık tarafından açıklanan kadro dağılımında özellikle zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ile mübaşir kadroları öne çıktı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamanın ardından binlerce aday, “Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
BAŞVURULAR HENÜZ BAŞLAMADI
Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve detaylı kontenjan bilgileri netleşecek. Başvuruların e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınması bekleniyor.
Yayımlanacak başvuru kılavuzunda KPSS puan şartı, yaş kriteri, öğrenim durumu ve kadrolara göre özel şartların yer alacağı bildirildi. Özellikle kamu personeli olmak isteyen adaylar, süreci yakından takip ediyor.
EN FAZLA ALIM ZABIT KATİBİ KADROSUNA
Açıklanan verilere göre toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak. En yüksek kontenjan ise zabıt katibi kadrosuna ayrıldı.
Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:
Zabıt Katibi: 5 bin 259
İnfaz ve Koruma Memuru: 4 bin 508
Destek Personeli: 1300
Mübaşir: 1041
İcra Katibi: 900
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524
Psikolog: 410
Teknisyen: 322
Büro Personeli: 316
Hemşire: 286
Sosyal Çalışmacı: 90
Bakanlık, kalan kontenjanların ise farklı unvanlarda değerlendirileceğini duyurdu.
GÖZLER RESMİ İLANDA
2026 yılının en yoğun kamu personeli alımlarından biri olması beklenen süreçte adaylar şimdi resmi başvuru kılavuzuna odaklandı. Özellikle KPSS puanı bulunan adayların yoğun başvuru yapması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarının kısa süre içinde açıklanması beklenirken, adayların resmi duyuruları düzenli takip etmesi gerekiyor.