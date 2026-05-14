Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli personel alımı için süreç netleşmeye başladı. Bakanlık tarafından açıklanan kadro dağılımında özellikle zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ile mübaşir kadroları öne çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamanın ardından binlerce aday, “Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

BAŞVURULAR HENÜZ BAŞLAMADI

Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve detaylı kontenjan bilgileri netleşecek. Başvuruların e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden alınması bekleniyor.

Yayımlanacak başvuru kılavuzunda KPSS puan şartı, yaş kriteri, öğrenim durumu ve kadrolara göre özel şartların yer alacağı bildirildi. Özellikle kamu personeli olmak isteyen adaylar, süreci yakından takip ediyor.

EN FAZLA ALIM ZABIT KATİBİ KADROSUNA

Açıklanan verilere göre toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak. En yüksek kontenjan ise zabıt katibi kadrosuna ayrıldı.

Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Zabıt Katibi: 5 bin 259

İnfaz ve Koruma Memuru: 4 bin 508

Destek Personeli: 1300

Mübaşir: 1041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

Bakanlık, kalan kontenjanların ise farklı unvanlarda değerlendirileceğini duyurdu.

GÖZLER RESMİ İLANDA

2026 yılının en yoğun kamu personeli alımlarından biri olması beklenen süreçte adaylar şimdi resmi başvuru kılavuzuna odaklandı. Özellikle KPSS puanı bulunan adayların yoğun başvuru yapması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarının kısa süre içinde açıklanması beklenirken, adayların resmi duyuruları düzenli takip etmesi gerekiyor.