Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba saat 20:00'de oynanıyor. Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nde oynanacak.

Trendyol 1. Lig 34. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor. Ligde Ümraniyespor 16. sırada, Sakaryaspor ise 18. sırada yer alıyor.

ÜMRANIYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

Ümraniyespor ile Sakaryaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Trendyol 1. Lig 34. Hafta mücadelesinin tarihi maraton fikstürünün belirlenmesiyle netlik kazandı.

ÜMRANIYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Maç Türkiye saatiyle bu dilimde oynanacak.

Mücadele Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nde oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

İstanbul'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

ÜMRANIYESPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Karşılaşma TRT Spor 6 kanalında canlı yayınlanacak. Yayın hakları gereği maç bu kanaldan takip edilebilecek.

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

ÜMRANIYESPOR VE SAKARYASPOR FORM DURUMU

Ümraniyespor: Son 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

Sakaryaspor: Son 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet kaydetti.

Lig sıralamasında Ümraniyespor 39 puan, Sakaryaspor ise 33 puanla mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

Ümraniyespor cephesinde öne çıkan isimler: Cebio Soukou, Mustafa Pektemek, Kabongo Kasongo, Zdravko Dimitrov, Melih Okutan. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Sakaryaspor cephesinde dikkat çeken oyuncular: Caner Erkin, Arda Türken, Berat Can Şanlı, Lukasz Zwolinski. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

Ümraniyespor kanadında Benny, Emre Kaplan sakatlığı süren isimler arasında yer alıyor.

Sakaryaspor tarafında ise Caner Erkin, Arda Türken, Berat Can Şanlı, Lukasz Zwolinski sakatlık veya cezalı durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Son 5 karşılaşmada Ümraniyespor 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Ümraniyespor ve Sakaryaspor, ligde kalma mücadelesi veren iki takım olarak kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ümraniyespor, evinde oynayacağı bu maçta galibiyet hedefliyor.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı TRT Spor 6 kanalında canlı yayınlanacak. Stadyuma gidemeyen futbolseverler maçı evden, kafelerden veya yayıncı kuruluşun resmi dijital platformundan takip edebilir.

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.