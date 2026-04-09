Bursa’da belediye yönetimi krizi sokağa taştı. Başkanın tutuklanmasının ardından başlayan tartışmalar, seçim günü arbede ve polis müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı.

TUTUKLAMA SONRASI GÖZLER BURSA’YA ÇEVRİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmesinin ardından şehirde tansiyon yükseldi. Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte gözler, belediyede yapılacak başkan vekili seçimine çevrildi.

Günün erken saatlerinden itibaren belediye çevresinde hareketlilik başladı. İnsanlar sadece siyaseti konuşmuyor aslında… “Şimdi ne olacak?” sorusu kahvehanelerden otobüs duraklarına kadar yayıldı. Çünkü bu karar, doğrudan şehirdeki hizmetleri ve günlük yaşamı da etkileyebilir.

MECLİSTE DENGE DEĞİŞMEDİ

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda bulunuyor. AK Parti ve MHP’li üyelerin sayısal üstünlüğü nedeniyle başkan vekilliği için ibrenin bu bloktan yana olduğu değerlendiriliyor.

Kulislerde konuşulan ismin ise Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba olduğu ifade ediliyor.

CHP ADAY ÇIKARMADI

CHP kanadı ise seçimde aday göstermeme kararı aldı. Parti yönetimi bu kararı “protesto” olarak değerlendirirken, sahadaki gerilim bu kararın etkisini daha da büyüttü.

Bir noktadan sonra mesele sadece seçim değil gibi… biraz da tepki, biraz da birikmiş bir şey.

SOKAKTA GERİLİM: POLİS MÜDAHALE ETTİ

Seçim öncesinde yaşanan tartışmalar kısa sürede büyüdü. CHP’lilerin yürüyüş girişimi sırasında polis müdahalesi yaşandı. Belediye binası çevresi bariyerlerle kapatılırken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

O anlarda bazı vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışıyordu, bazıları ise sadece izliyordu. Kalabalık bir anda yön değiştirdi…

İL BAŞKANLIĞINA YÜRÜMEK İSTEDİLER

Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin de aralarında bulunduğu grup, CHP Bursa İl Başkanlığı’na yürümek istedi. Bu sırada yaşanan itişmeler ve müdahaleler kameralara yansıdı.

Şehirdeki gerilim gün boyu devam ederken, gözler hem seçim sonucuna hem de olası yeni gelişmelere çevrildi.

Çünkü bu sadece bir belediye seçimi değil… Bursa’da bundan sonra nasıl bir yönetim olacağı sorusu artık herkesin gündeminde.