Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 24 Mayıs'ta Alanya'da bir dizi temaslarda bulunacak. Partiden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilçe halkıyla buluşulacak ve bölgenin ekonomik ile sosyal nabzı tutulacak.

Özdağ'ın Alanya mesaisi, merhum Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın kabrini ziyaretle başlayacak. Ardından Arıkan ailesine vefa ziyareti gerçekleştirecek olan Özdağ, partisinin yerel teşkilatına destek verecek.

ESNAF VE GENÇLERİN SORUNLARI DİNLENECEK

Kabir ve taziye ziyaretlerinin ardından ilçe esnafıyla bir araya gelecek olan Özdağ, vatandaşların yaşadığı hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıları yerinde dinleyecek. Programın en önemli ayaklarından birini ise gençlik buluşması oluşturacak. Özdağ'ın, genç işsizliği, gelecek kaygısı, umutsuzluk ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyal yozlaşma konularında partisinin milli çözüm önerilerini aktarması planlanıyor. Eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik politikalar ele alınacak.

ALANYA HALKINA KATILIM ÇAĞRISI

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, düzenlenecek programa tüm Alanyalıları, parti gönüllülerini ve basın mensuplarını davet etti. Türkoğlu yaptığı açıklamada, Özdağ'ın ziyaretiyle Alanya halkı ve özellikle gençler arasında güçlü bir gönül bağı kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk gençliğinin umutsuzluğa terk edilmeyeceğini vurgulayan Türkoğlu, bağımlılıkla mücadelede kararlı bir irade ortaya koyacaklarını ifade etti. Siyasi partilerin yerel düzeydeki bu tür saha çalışmaları, Alanya'daki seçmen dinamiklerini canlı tutması ve bölgesel sorunların ulusal siyasete taşınması açısından yakından takip ediliyor.