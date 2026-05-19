Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 17 Mayıs 2026 Pazar günü öğle saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Üniversitenin paylaştığı bilgilere göre, hastanede yapılan detaylı kardiyolojik değerlendirmelerin ardından Türkdoğan’a anjiyo işlemi uygulandı ve gerekli görülen müdahale kapsamında stent takıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin başarıyla tamamlandığı ve Rektör Türkdoğan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavi sürecinin ilk aşamasında yoğun bakım ünitesinde takip edilen Türkdoğan’ın, doktorların gözetiminde servise alındığı ve gözlem sürecinin burada devam ettiği kaydedildi.

ALKÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ailesi olarak Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler tarafından da yakından takip edilen gelişme sonrası, Rektör Türkdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmasının üniversite camiasında memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Türkdoğan’ın tedavisinin doktorların kontrolünde sürdüğü ve kısa süre içinde normal çalışma temposuna dönmesinin beklendiği ifade edildi.