İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Antonio Conte dönemi sona eriyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, tecrübeli çalıştırıcı takımdan ayrılma kararı aldı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile masaya oturan Conte'nin, mevcut sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi.

Gelecek sezon planlaması ve transfer bütçesi konularında yönetimle derin fikir ayrılıkları yaşayan İtalyan teknik adam, ayrılığın hızlanması için ciddi bir maddi fedakarlığa hazırlanıyor. İddialara göre Conte, bir yıl daha devam eden sözleşmesindeki 8 milyon euroluk net maaşından ve birikmiş primlerinden vazgeçmeyi kabul etti.

FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM İDDİASI

Başarılı çalıştırıcının adı şimdiden yeni takımlarla anılmaya başlandı. İtalya Milli Takımı için de ismi geçen ancak henüz resmi bir teklif almayan Conte'nin, Fenerbahçe ile de temas halinde olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin, futbol şubesinin başına getirmeyi planladığı Paolo Maldini aracılığıyla İtalyan teknik adamla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve sürecin olumlu ilerlediği aktarıldı.

NAPOLİ KARİYERİ NASIL GEÇTİ?

Napoli'deki ilk sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon başında İtalya Süper Kupası'nı kazanan Conte, mevcut sezonda zirvenin uzağında kaldı. Ligde son haftaya 73 puanla giren Napoli, şampiyonluğunu ilan eden Inter'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Conte'nin ekibi, Serie A'nın kapanış haftasında sahasında Udinese karşısında 1 puan alması halinde ligi ikinci basamakta tamamlayacak.