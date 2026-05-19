Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne ve ilgili esnaf odalarına gönderilen yeni genelgeyle, gıda satış yerlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) geçen ürünler artık market ve bakkallarda taze ürünlerden ayrılarak sadece özel olarak belirlenmiş reyonlarda satılabilecek.

Bakanlık talimatı, gıda ürünlerindeki iki farklı tarihleme sistemi olan TETT ve Son Tüketim Tarihi (STT) arasındaki ayrımı netleştiriyor. Süt, peynir ve et gibi mikrobiyolojik açıdan çabuk bozulabilen ve insan sağlığı için risk oluşturan hayvansal gıdaların STT'si dolduğunda satılması kesinlikle yasak kapsamında tutulmaya devam edecek. Bu kuralı ihlal eden işletmelere ağır idari para cezaları verilecek ve ürünlere el konulacak.

YENİ REYONLARDA HANGİ ÜRÜNLER YER ALACAK?

Düzenleme kapsamında makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi kuru gıda maddeleri özel reyonlara taşınabilecek. Bu ürünlerin üzerinde yer alan TETT, uygun saklama koşullarında gıdanın tat ve aroma gibi duyusal niteliklerini koruduğu süreyi ifade ediyor. Yeni mevzuata göre, tarihi geçen bu kuru gıdaların tüketime uygun olup olmadığının kontrolü ve yasal sorumluluğu satışı yapan işletmeye ait olacak. Marketler, bu ürünleri "tarihi geçmiştir" etiketiyle taze gıdalardan fiziki olarak tamamen ayırmak zorunda kalacak.

TETT VE STT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Tüketicilerin gıda alışverişlerinde karşılaştığı en temel kavramlardan olan STT, ürünün mikrobiyolojik olarak güvenli olduğu son tarihi belirtirken; TETT ürünün en iyi kalitede olduğu zaman aralığını gösterir. TETT'si geçen bir ürün, doğru saklandığı takdirde zehirlenme riski taşımaz ancak lezzet kaybı yaşayabilir. İl müdürlüğü ekipleri, yeni dönemde bu özel reyonları sıkı denetime tabi tutacak. Şüpheli görülen ürünlerden laboratuvar analizi için numune alınacak ve kurallara uymayan işletmelere en üst sınırdan ceza kesilecek.