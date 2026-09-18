Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı ikinci oturumu, 82 maddelik gündem maddesiyle toplandı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, toplantıya MHP grubunun farklı ilçelerden gelen imar komisyonu raporlarına art arda şerh düşmesi damga vurdu.

Meclis Başkan Vekili Mithat Aras'ın yönettiği oturuma, Belediye Başkanı Büşra Özdemir KKTC'deki Cittaslow toplantısı nedeniyle katılamadı. Toplantı başlangıcında, kalp krizi geçiren Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Zafer Tan'a tıbbi müdahalede bulunulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu meclis üyeleriyle paylaşıldı.

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNDE MHP MUHALEFETİ

Gündemin 59'uncu ve 66'ncı maddelerinde görüşülen Döşemealtı Tomalar ve Yeşilbayır mahallelerindeki 1/5000 ölçekli imar planı revizyonlarına MHP ret oyu verdi. Benzer şekilde, Kepez Yenidoğan Mahallesi'ndeki 6998 ada 7 parselin kamu hizmet alanından ticaret-konut alanına çevrilmesi de MHP'nin muhalefetine rağmen AK Parti ve CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

ALANYA'DAKİ DÜZENLEMELER NASIL ETKİLENDİ?

MHP'nin itiraz zinciri Alanya'yı ilgilendiren maddelerde de devam etti. Gündemin 79'uncu maddesinde yer alan Alanya Oba Mahallesi'ndeki parsellerin "Su Yüzeyi" olarak planlanması ile 80'inci maddedeki Alanya Türktaş Mahallesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı görüşmelerinde MHP komisyon kararlarına katılmadı. İmar planlarındaki bu tür meclis içi oylama farklılıklarının, Alanya'daki kentsel planlama süreçlerinin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesine zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Toplantı sonunda söz alan AK Parti Büyükşehir ve Korkuteli Meclis Üyesi Kemal Sancatar ise Korkuteli'nde kurulması planlanan meyve kurutma tesisinin son durumunu gündeme taşıdı. Sancatar, tesisin faaliyete geçip geçmediğini ve çiftçilerin ürünlerini nasıl değerlendireceğini sorarak konuyu meclis kayıtlarına geçirdi.