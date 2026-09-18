Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Serik, Kumluca ve Kaş’taki toptancı hallerinde bulunan toplam 6 işyerini kiraya vermek için ihaleye çıkıyor. Üç yıllık kiralamaları kapsayan ihaleler, 8 Ekim 2026 Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndaki Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde yıllık muhammen kira bedelleri 290 bin TL ile 565 bin TL arasında değişiyor. İhaleler aynı gün saat 15.00’ten itibaren beşer dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.

MANAVGAT’TA İKİ İŞYERİ KİRAYA VERİLECEK

Manavgat Toptancı Hali B1 Blok 5 numaralı işyeri için yıllık muhammen bedel 365 bin TL artı KDV olarak belirlendi. 77 metrekare zemin ve 77 metrekare asma kattan oluşan işyeri için 32 bin 850 TL geçici teminat istenecek. İhale saat 15.00’te yapılacak.

Aynı haldeki B2 Blok 9 numaralı işyerinin yıllık muhammen bedeli ise 340 bin TL artı KDV. Yine 77 metrekare zemin ve 77 metrekare asma kata sahip taşınmazın geçici teminatı 30 bin 600 TL olarak açıklandı. Bu işyeri için teklifler saat 15.05’te alınacak.

SERİK VE KUMLUCA’DA ÜÇ DÜKKÂN İHALE LİSTESİNDE

Serik Çandır Toptancı Hali'ndeki 37 numaralı işyeri komisyoncu faaliyetinde kullanılmak üzere kiralanacak. 43 metrekare zemin ve 20 metrekare asma kata sahip işyerinin yıllık muhammen bedeli 290 bin TL artı KDV, geçici teminatı ise 26 bin 100 TL. İhalesi saat 15.10’da gerçekleştirilecek.

Kumluca Beykent Toptancı Hali'nde ise iki işyeri kiraya çıkarılıyor. 31 numaralı, toplam 108 metrekarelik işyeri için yıllık 327 bin TL artı KDV muhammen bedel ve 29 bin 430 TL geçici teminat belirlendi. İhale saati 15.15 olarak duyuruldu.

Beykent Hali'ndeki 129 numaralı işyerinin 120 metrekare zemin ve 60 metrekare asma katı bulunuyor. Bu taşınmazın yıllık muhammen bedeli 412 bin TL artı KDV, geçici teminatı 37 bin 80 TL olacak. İhale saat 15.20’de yapılacak.

EN YÜKSEK BEDEL KAŞ’TAKİ İŞYERİ İÇİN

İhale listesindeki en yüksek yıllık muhammen bedel Kaş Yeşilköy Toptancı Hali'ndeki 29 numaralı işyeri için belirlendi. 400 metrekare zemin ve 270 metrekare asma kat olmak üzere toplam 670 metrekare kullanım alanına sahip taşınmaz için yıllık 565 bin TL artı KDV bedel öngörüldü. Geçici teminat 50 bin 850 TL, ihale saati ise 15.25 olarak açıklandı.

BAŞVURUDA HAL KAYIT SİSTEMİ ŞARTI VAR

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Başvuru yapacakların 10 bin TL bedelli idari şartnameyi satın almaları gerekiyor. İstenen belgeler arasında Hal Kayıt Sistemi kaydı, oda kayıt ve faaliyet belgeleri, vergi kaydı, imza beyannamesi veya imza sirküleri, geçici teminat belgesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesine borç bulunmadığını gösteren belge yer alıyor.

Katılımcıların Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayıtlı faaliyet konuları arasında yaş sebze ve meyve toptan ticaretinin de bulunması gerekiyor. Ayrıca aynı toptancı halinde doğrudan veya dolaylı şekilde komisyoncu ya da tüccar işyerine sahip olanlar ihaleye katılamayacak. Aynı halde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla işyeri de kiralanamayacak.

KİRA SÜRESİ ÜÇ YIL OLACAK

İhale sonucunda sözleşme imzalanan işyerleri üç yıllığına kiraya verilecek ve faaliyetler 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülecek. Sözleşme boyunca her yıl için en az bir yıllık kira bedeli tutarında teminat verilmesi de şartlar arasında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2024 faaliyet raporuna göre belediye mülkiyetindeki veya tasarrufundaki 185 taşınmaz için 2886 sayılı Kanun kapsamında kiralama ihalesi gerçekleştirilmişti. Aynı yıl Kumluca’da 7, Manavgat’ta 2 toptancı hal dükkânı da kiralama amacıyla ihaleye çıkarılan taşınmazlar arasında yer almıştı.