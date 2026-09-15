Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve merkezi Antalya'da bulunan şirketlerin performansını ölçen BIST

Antalya Endeksi (XSANT), son bir yıllık periyotta değer kaybetti. Açıklanan piyasa verilerine göre, 15 Eylül 2025 tarihinde 17 bin 784 puan olan endeks, 15 Eylül 2026 itibarıyla 13 bin 713 seviyesine indi.

Endeks bileşenleri arasında CW Enerji, Gezinomi, Marmaris Altınyunus, Martı Otel, Petrokent Turizm ve Tek-Art yer alıyor. Ağırlıklı olarak turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bu altı şirketin piyasa performansı, enflasyon ve sıkı para politikalarının yarattığı yüksek borçlanma maliyetlerinin baskısı altında kaldı.

ZİRVEDEN 4 BİN 836 PUAN UZAKLAŞTI

Son 52 haftalık dönemde en yüksek 18 bin 548,99 seviyesini gören bölgesel endeks, mevcut durumda zirvesinin 4 bin 836 puan gerisinde bulunuyor. 2026 yılının mayıs ve temmuz aylarında 17 bin puan sınırına doğru geçici toparlanma eğilimleri görülse de, bu hareketler kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmedi.

BÖLGESEL ENDEKSTEKİ DÜŞÜŞÜN ORANI NE OLDU?

Rakamlar oransal olarak incelendiğinde, BIST

Antalya Endeksi'nin son bir yılda yaklaşık yüzde 22,8 oranında değer kaybettiği hesaplanıyor. Piyasalardaki likidite koşulları ve şirket değerlemelerindeki değişimler, bölgesel hisse senetlerinin genel performansını doğrudan etkilemeye devam ediyor.