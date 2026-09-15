Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte binlerce çalışanın gelir kaybı yaşamasına karşı yeni bir çözüm modeli gündeme geldi. Turizm Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, yetişmiş personelin sektörde tutulabilmesi için kapsamlı bir kış reçetesi açıkladı.

Yahyaoğlu'nun aktardığına göre, sezonluk çalışan personelin sözleşmelerinin askıya alınması yerine feshedilmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede gerekli şartları sağlayan işçiler, kış aylarını işsizlik sigortasından faydalanarak sosyal güvence altında geçirebilecek. Ayrıca kasım ve mart ayları arasındaki dönemde işbaşı eğitimlerinin yaygınlaştırılması talep ediliyor.

KIŞIN AÇIK KALAN OTELE SGK DESTEĞİ

Kış aylarında faaliyetlerine devam eden işletmelere SGK prim desteği verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu modelin otellerin tamamen kapanmasını engelleyeceği ve işletmeleri her sezon yeni personel arama maliyetinden kurtaracağı belirtildi. Ücretini alamayan işçilerin hukuki süreçlerde yaşadığı bürokratik zorluklara da değinen dernek başkanı, adalete erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN 100 MİLYON TURİST HEDEFİ

Türkiye'nin 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir hedefine ulaşması için gelecekte 5 ila 7 milyon turizm işçisine ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri, bu hedefe ucuz yabancı işgücüyle değil, yerli istihdama ve eğitime yatırım yapılarak ulaşılabileceğinin altını çiziyor.

Akdeniz havzasındaki turizm hareketliliğinin merkezlerinden biri olan Alanya'da da on binlerce sezonluk işçi bulunuyor. Önerilen kış destek modellerinin hayata geçirilmesi, bölgedeki kalifiye personelin sektörden kopmasını engelleme potansiyeli taşıdığı için kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.