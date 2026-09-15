Teknik direktör konusunda çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor yönetimi, gündemine aldığı isimlerle temaslarını sürdürüyordu. Bordo-mavililerin listesinde daha önce Stefano Pioli, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz yer alırken, son olarak Thomas Reis için harekete geçildi.

YÖNETİM ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Trabzonspor yönetiminin ilk etapta tecrübeli yabancı teknik adamlara öncelik verdiği belirtilirken, Stefano Pioli’nin temsilcisiyle de görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Yabancı teknik adamlarla yapılan temaslardan sonuç alınamaması durumunda Burak Yılmaz seçeneğinin de ciddi şekilde değerlendirileceği iddia edilmişti.

THOMAS REIS İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sabah’ın haberine göre bordo-mavililer, sürpriz bir hamle yaparak Thomas Reis ile görüşme gerçekleştirdi. Trabzonspor’un hem Alman teknik adamla hem de kulübü Ludogorets ile temas kurduğu belirtildi.

2024-2026 yılları arasında Samsunspor’u çalıştıran Reis, görev yaptığı 72 karşılaşmada 1.63 puan ortalaması yakaladı. Alman teknik adam, Samsunspor’u Avrupa kupalarına taşıyarak dikkat çeken bir performansa imza attı. Reis, sezon başından bu yana Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’in başında görev yapıyor.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

HT Spor’un haberine göre Trabzonspor, Thomas Reis ile yürüttüğü görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililerin Alman teknik adamı bugün Trabzon’a getirmeyi planladığı belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin süreci kısa süre içerisinde tamamlayarak yeni teknik direktörünü resmen açıklaması bekleniyor. Bordo-mavililerin hedefi ise Galatasaray ile oynanacak dev karşılaşmaya Thomas Reis yönetiminde çıkmak.