Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Davut Çetin, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından düzenlenen programda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kentin ekonomik dinamikleri, kadın istihdamı, kentsel dönüşüm sorunları ve mesleki eğitimdeki kriz masaya yatırıldı. Çetin'in aktardığına göre, piyasadaki nitelikli çalışan açığı nedeniyle mühendisler 45 bin lira maaş talep ederken, teknik elemanların beklentisi 100 bin liraya kadar ulaştı.

TR61 bölgesi olarak adlandırılan Antalya, Isparta ve Burdur'da kadınların iş hayatına katılım oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Çetin, OECD verilerine kıyasla ise hala kat edilmesi gereken bir mesafe bulunduğunu ifade etti. ATSO'nun mevcut proje üretme kapasitesini de eleştiren başkan adayı, geçmişte 900 bin TL bütçeyle uluslararası çapta dereceye giren projeler yaptıklarını hatırlattı. Çetin, KÖK Ödülleri, Rota Antalya ve BAGEV gibi önemli çalışmaların mevcut yönetim tarafından iptal edilmesinin adaylık kararında etkili olduğunu vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 2036 OLİMPİYAT HEDEFİ

Antalya'nın gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet olduğunu savunan Çetin, şehirdeki kentsel dönüşüm uygulamalarının yalnızca bina yenilemekten ibaret kaldığını ve ana ulaşım akslarının değiştirilemediğini dile getirdi. Ulaşım sorunlarının çözümünün sadece yerel yönetimlere bırakılmaması gerektiğini belirten Çetin, ortak akıl vurgusu yaptı.

Kentin uluslararası spor organizasyonları için ciddi bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Çetin, Türkiye'nin 2036

Olimpiyatları adaylığında Antalya'nın İstanbul ile birlikte ortak ev sahibi olması gerektiğini açıkladı. Perge ve Side gibi tarihi bölgelerin okçuluk, binicilik ve atıcılık gibi branşlar için uygun altyapı sunduğu ifade edildi.

TEKNİK ELEMAN VE MÜHENDİS MAAŞLARI NEDEN TERSİNE DÖNDÜ?

İş dünyasında giderek derinleşen mesleki eğitim krizinin bir yansıması olarak, sahada fiilen üretim ve bakım yapacak ara eleman bulmak zorlaşıyor. Mühendis maaşlarının 45 bin lira seviyesinde kalırken, teknik eleman taleplerinin 100 bin liraya çıkması, sanayi ve hizmet sektörlerindeki arz-talep dengesizliğinin istatistiksel bir sonucunu oluşturuyor. Nitelikli usta ve teknisyen eksikliği, bu pozisyonların piyasa değerini üniversite mezunu profesyonellerin üzerine taşıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve iş insanları derneklerini (SİAD) aynı çatı altında buluşturmayı hedeflediğini belirten Çetin, yönetimde gençleşme vizyonunu öne çıkardı. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununu genç üyelere öğreterek odanın geleceğini yeni nesillere devretmek istediğini sözlerine ekledi.