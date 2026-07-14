18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası grup etabındaki altıncı maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, organizasyondaki beşinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya istekli başlayan milliler, ilk iki sette rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti 25-23, ikinci seti ise 27-25 kazanan Sırbistan, maçta 2-0 öne geçti.

Pes etmeyen milliler üçüncü sette etkili bir performans sergileyerek 25-23'lük skorla durumu 2-1'e getirdi ve umutlarını son sete taşıdı. Ancak dördüncü sette oyunun kontrolünü yeniden ele alan Sırbistan, seti 25-15, karşılaşmayı ise 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Türkiye, grup aşamasındaki altıncı maçında beşinci mağlubiyetini yaşadı.

Son rakip ev sahibi İtalya

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, grup etabındaki yedinci ve son maçında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, zorlu mücadeleyi galibiyetle tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'nı moralli kapatmayı hedefliyor.