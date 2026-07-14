GAZİANTEP'te meydana gelen asansör kazası büyük üzüntüye neden oldu. Apartmanda asansöre binmek isteyen 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, kabinin aniden hareket etmesi sonucu duvar ile asansör arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'ta bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre binanın 7'nci katında asansöre binmek isteyen Hazne Öztürkmen, tam kabine adım attığı sırada asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kabin ile kat arasındaki boşlukta sıkışan kadın ağır şekilde yaralandı.

Yardım çığlıklarını komşuları duydu

Hazne Öztürkmen'in yardım çığlıklarını duyan bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hazne Öztürkmen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri çıkardı

Talihsiz kadının cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Asansörde teknik bir arıza bulunup bulunmadığı, bakım kayıtları ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Yaşanan acı olay, apartman sakinlerini yasa boğarken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.