İSTANBUL'un Esenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük paniğe neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki araçlara çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. yönetimindeki 34 KUS 683 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen minibüs, o sırada seyir halinde bulunan araçlara çarptı.

Araçta sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü K.B. ile yanında bulunan O.K. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, kazaya karışan 42 Z 6560 plakalı kamyonun sürücüsü M.K.'nin de yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik uzun süre aksadı

Kazanın ardından TEM Bağlantı Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.