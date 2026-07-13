Damlataş Kleopatra Plajı'nda düzenlenen 6. Geleneksel Alanya FUTNET Ayak Tenisi Turnuvası, üç gün boyunca nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Türkiye'nin 14 ilinden ve iki ülkeden 27 takımın mücadele ettiği organizasyon, spor ile turizmi buluştururken, Alanya'nın uluslararası spor kenti kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Veteran Master, Elite Men ve U23 kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden KKTC Net Force ile Almanya'dan Tatangalar takımlarının katılması organizasyona uluslararası nitelik kazandırdı.

ALANYA BELEDİYESPOR'DAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Turnuvanın en prestijli kategorisi olan Elite Men'de Alanya Belediyespor Gençler Takımı şampiyonluğa ulaşırken, Alanya Tersane FC ikinci, Alanya Damlataş FC ise üçüncü sırada yer aldı. Alanya Belediyespor Gençler Takımı, bu sonuçla üst üste üçüncü kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. U23 kategorisinde de zirveyi bırakmayan Alanya Belediyespor Gençler, çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Antalya Büyükşehir Footnet ikinci, Solhan FK2 ise üçüncü oldu. Veteran Master kategorisinde ise Kütahya Ayak Tenisi birinciliği elde ederken, Alanya Olive City ikinci, Muş Ayak Tenisi üçüncü sırayı aldı.

BİREYSEL BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuva boyunca sergiledikleri performans ve centilmenlikle öne çıkan sporcular da özel ödüllerin sahibi oldu. En İyi Servis Oyuncusu Sezer Özmen, En İyi Savunma Oyuncusu Şerif Egemen Sevinç seçilirken, Fair Play Ödülü KKTC Net Force takımından Mehmet Aksunlar ile Süleyman Devecioğlu'na verildi. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu ödülünü Serdar İbrahim Demir alırken, Semih Yalçın ise üst üste ikinci kez en iyi oyuncu seçildi.

MİLLİ FORMAYLA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEKLER

Elite Men kategorisinde şampiyon olan Alanya Belediyespor Gençler Takımı sporcuları Semih Yalçın ile Şerif Egemen Sevinç, Çekya'da düzenlenecek FUTNET Dünya Şampiyonası'nda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Turnuva Organizatörü Şükrü Uysal, yaptığı açıklamada, Alanya'da FUTNET branşını geliştirmeyi, gençleri spora teşvik etmeyi ve spor turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ÖDÜLLER PROTOKOL ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLDİ

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül törenine, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Türkiye FUTNET Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Alanya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Naim Namal, Alanya Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Şükrü Bingöl, Turnuva Organizatörü Şükrü Uysal, Sultan Beach işletmecileri Turgay İzidoğru ile İsmet Özyiğit katıldı. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve özel ödülleri takdim edildi. Organizasyon, sporcular ve izleyicilerden tam not alırken, Alanya'nın spor turizmine sağladığı katkıyla da dikkat çekti.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN