​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya örgütünde, İl Başkanı Nail Kamacı’nın ardından Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve yönetiminin görevden alınmasıyla tırmanan kriz, Alanya’dan gelen açık bir başkaldırı ile yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Merkezi’nin (MYK) tasarrufuyla gerçekleşen görevden almalara tepki gösteren CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, alınan kararları tanımadığını ilan etti.

​Görevden alma süreçlerini sert bir dille eleştiren Kandemir:

​"Butlan ekibi Konyaaltı İlçe Başkanımızı lafta görevden almış. Seçilmiş İl Başkanı ve ilçe başkanları milletin gönlünde yer almışlardır ve seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in yanında yürümektedir. Aldığınız kararlar ve gönderdiğiniz yazılar bizce yok hükmündedir. Tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı’dır, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz’dür." sözleriyle rest çekti.

​​Parti içerisindeki disiplin süreçleri ve müdahale niteliğindeki görevden almalar, tabanda ve yerel örgütlerde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Kandemir’in bu çıkışı, yerel örgütlerin Genel Merkez’e karşı yürüttüğü "açık bir başkaldırı" olarak nitelendirilirken; diğer ilçe örgütlerinin benzer bir tavır alıp almayacağı ve Genel Merkez’in önümüzdeki günlerde izleyeceği strateji siyasi kulislerde merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi