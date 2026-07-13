TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hattına yerli bir takviye yapmak için Corendon Alanyaspor'un başarılı stoperi Ümit Akdağ'ı radarına aldı. Bordo-mavili yönetim, genç savunmacıyı kadrosuna katmak isterken iki kulüp arasında bonservis pazarlığı yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre Alanyaspor yönetimi, 22 yaşındaki milli futbolcu için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Trabzonspor cephesi ise bu rakamı yüksek bularak görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

Görüşmeler devam edebilir

Transfer döneminin henüz başında olması nedeniyle Trabzonspor'un Ümit Akdağ transferinden tamamen vazgeçmediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin, transfer süreci boyunca gelişmeleri yakından takip edeceği ve bonservis beklentisinin düşmesi halinde Alanyaspor ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi.

Teknik heyetin yerli rotasyonunu güçlendirmek istemesi nedeniyle Ümit Akdağ'ın listenin üst sıralarında yer aldığı belirtilirken, alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

Alanyaspor'un önemli kozlarından biri

Bükreş doğumlu olan ve Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ümit Akdağ, son dönemde gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'in dikkat çeken genç savunmacıları arasında yer alıyor.

Alanyaspor ile Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç stoper, hem savunmadaki güven veren oyunuyla hem de topu oyuna sokma becerisiyle birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

37 maçta 4 gole katkı

Geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 37 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. Savunmadaki istikrarlı görüntüsünün yanı sıra duran toplardaki etkili performansıyla da dikkat çeken genç futbolcu, daha önce Toulouse ve Göztepe formalarını da giydi.

Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerin yeniden hız kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin, bonservis konusunda ortak bir zeminde buluşulması halinde resmi adımları atabileceği değerlendiriliyor.