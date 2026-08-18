2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren öğrencilerin tercihleri de belli olmaya başladı. TYT’de soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birinciliğini paylaşan Abdullah Uslu, üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) devam edecek.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nden mezun olan Uslu, 20 Haziran’da gerçekleştirilen TYT’de 500 tam puana ulaşarak Türkiye birinciliğini paylaşan 5 adaydan biri olmuştu.

AYT’DE DE TÜRKİYE 21’İNCİSİ OLDU

Uslu’nun başarısı TYT ile sınırlı kalmadı. Genç öğrenci, Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) sayısal puan türünde 496 puan alarak Türkiye 21’inciliğini elde etti.

Sınavdaki derecesinin ardından üniversite tercih sürecine giren Uslu, tercih listesini oldukça kısa tuttu.

SADECE ODTÜ’YÜ YAZDI

Türkiye derecesi elde eden Uslu’nun tercih listesinde yalnızca ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü yer aldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Uslu’nun tek tercihine yerleştiği belli oldu.

Üç çocuklu Deniz ve Mehmet Bahri Uslu çiftinin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki öğrenci, sonuçların ardından mutluluğunu, “Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu” sözleriyle dile getirdi.

Babası gibi mühendis olmak istediğini belirten Uslu, bundan sonraki eğitim hayatını ODTÜ’de sürdürecek.

ÜNİVERSİTELERDE DOLULUK YÜZDE 99,52’YE ULAŞTI

2026-YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversitelerin doluluk oranları da belli oldu. Devlet üniversitelerindeki örgün programlarda bulunan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’sine öğrenci yerleştirildi.

Böylece devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjan doluluk oranı yüzde 99,52 olarak gerçekleşti.

KAYITLAR 24 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci 24 Ağustos’ta başlayacak. Üniversitelerde kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.