Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyuna “Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturması olarak yansıyan dosyada tutuklanan Alihan Kuriş’in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kuriş, yöneltilen suçlamaları reddederken evinde yapılan aramada bulunan altın ve ziynet eşyalarının kaynağına ilişkin de açıklama yaptı.

Kuriş, savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek kendisine “itibar suikastı” yapıldığını savundu. Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve varisi olduğunu söyleyen Kuriş, kendisini aynı zamanda bir kanaat önderi olarak tanımladı.

Suçlamalarla ilgili hiç kimseye emir ve talimat vermedim. Şahsıma yöneltilen suçlamalar asılsızdır” diyen Kuriş, içinde bulunduğu topluluğu “Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Talebeleri” şeklinde nitelendirdiğini söyledi.

GLOPPER SORUSUNA “DUYMADIM” YANITI

Soruşturma kapsamında gündeme gelen haberleşme yöntemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Kuriş, adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını ifade etti. İletişim için zaman zaman ofis hattını ve aile üyelerinin telefonlarını kullandığını söyledi.

Kriptolu haberleşme ağı olduğu belirtilen GLOPPER hakkında ise “GLOPPER diye bir şeyi duymadım, ne olduğunu bilmem” ifadesini kullandı.

AYLIK GELİRİNİ 380 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI

Kuriş, savcılıkta mali durumuna ilişkin de bilgi verdi. Aylık ortalama gelirinin 380 bin lira olduğunu söyleyen Kuriş, bu gelirin şirketten aldığı maaş ile kira ödemelerinden oluştuğunu belirtti.

Babasından miras kalan gayrimenkullerinin bulunduğunu anlatan Kuriş; Sakarya’daki bir ofis binasında hissesi, Çamlıca’da üç katlı evi ve Kısıklı’da aile üyeleriyle ortak olduğu 450 metrekarelik arsası bulunduğunu söyledi.

Kuriş ayrıca adına kayıtlı 2008 model Mercedes marka otomobili olduğunu, eşinin üzerine ise 2022 model bir araç bulunduğunu ifade etti. Çocuklarının adına araç veya gayrimenkul bulunmadığını kaydetti.

EVDEKİ ALTINLAR İÇİN DÜĞÜN TAKISI SAVUNMASI

Kuriş’e evinde yapılan aramada ele geçirilen altın ve ziynet eşyaları da soruldu. Kuriş, bunların büyük bölümünün eşine ve çocuklarına ait olduğunu savundu.

Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıdır. Ayrıca çocuklarıma hediye amaçlı verilen takı eşyalarıdır. Tamamı ailemin birikimidir” dedi.

3 MİLYON DOLARLIK SENEDİ AÇIKLADI

Aramada bulunan 3 milyon dolar değerindeki senede ilişkin de ifade veren Kuriş, belgenin satmayı düşündüğü bir gayrimenkul için düzenlenen teminat senedi olduğunu söyledi.

Gayrimenkul satışının gerçekleşmediğini belirten Kuriş, senedin bu nedenle kendilerinde kaldığını anlattı. Vade tarihinin geçtiğini de söyleyen Kuriş, senedin artık geçerliliğini yitirdiğini savundu.

ŞİRKETLERDEKİ HİSSELERİNİ ANLATTI

Kuriş, 2005 yılında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile mimarlık ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirket kurduğunu ve halen şirketin yüzde 51 hissesine sahip olduğunu ifade etti.

2009-2022 yılları arasında ELF Yapı İnşaat isimli şirkette yüzde 49, 2003-2023 döneminde ise Arden Gıda Sanayi Ticaret şirketinde yüzde 5 hisse sahibi olduğunu söyledi.

Kısıklı’da doğup büyüdüğünü anlatan Kuriş, ilkokulu Çamlıca’da, ortaokul ve liseyi Üsküdar’da tamamladığını belirtti. Üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladığını, 2009 yılında da evlendiğini kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suç iddiaları araştırılıyor. Kuriş ise savcılık ifadesinde isnat edilen suçlamaların tamamını reddetti.