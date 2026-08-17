Likya Deneme tarafından Alanya’da her hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan 8. sınıf deneme uygulamaları da bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor. Düzenli olarak uygulanan denemeler sayesinde katılımcılar farklı soru tarzlarıyla karşılaşırken, elde edilen sonuçlar dijital sistem üzerinden raporlanabiliyor.

Türkiye genelinde sunulan Evde Deneme Paketi ise farklı şehirlerde yaşayan 8. sınıf öğrencilerine düzenli deneme uygulamalarına erişim imkânı sağlıyor. Her ay adreslere gönderilen denemeler sayesinde öğrenciler uygulamalarını kendi ortamlarında gerçekleştirebilirken, sonuçlarını sisteme işleyerek raporlarına ulaşabiliyor.

Teknolojiyi ölçme ve değerlendirme süreçleriyle bir araya getiren Likya Deneme, internet tabanlı sonuç raporlama sistemiyle öğrenci ve velilerin sonuç verilerine daha kolay erişebilmesini sağlıyor. Katılımcılar geçmiş uygulamalarını görüntüleyebiliyor, ders bazlı sonuçlarını inceleyebiliyor ve Türkiye genelindeki sıralamalarına ulaşabiliyor.

Alanya’da başlayan bu girişim, düzenli deneme organizasyonlarını dijital altyapıyla birleştirerek Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 8. sınıf öğrencilerine ulaşmaya devam ediyor.