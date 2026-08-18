İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 11 Ağustos’ta hakkında işlem yapılan Şirin, çıkarıldığı adli makamlarca “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

ADLİ TIP İNCELEMESİNİN SONUCU BELLİ OLDU

Soruşturma sürecinde Şirin’den alınan örnekler Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alındı. Yapılan incelemenin ardından uyuşturucu testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen analizde Şirin’den alınan saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin maddelerinin tespit edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şirin hakkındaki işlemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiriliyor.

11 Ağustos’ta ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılan Şirin hakkındaki soruşturma devam ediyor. Adli Tıp Kurumu’nun açıkladığı uyuşturucu testi sonucunun da soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.