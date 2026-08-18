Antalya Manavgat'ta D-400 kara yolunun Tekandız mevkisinde 17 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6'sı yabancı turist olmak üzere 17 kişi yaralandı.

KAZA IŞIKLI KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre Yusuf Yerli yönetimindeki tur minibüsü, ışıklı kavşakta kırmızı ışık nedeniyle duran Osman Nuri Yerdoğan'ın kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından kavşakta bulunan diğer araçların da kazaya karışmasıyla araç sayısı 6'ya çıktı.

Kazada tur minibüsü ve önündeki aracın yanı sıra Ali Dönmez, Halil Çiftçi, Ali Damğacı ve Suat Özaydın'ın kullandığı araçlar da hasar gördü.

YARALILAR MANAVGAT'TAKİ HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada Macaristan uyruklu 5 turist ile Ukrayna uyruklu 1 turistin de aralarında bulunduğu toplam 17 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza yerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri çalışma yaptı. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile trafik ve jandarma yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu.

D-400'DE TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN İLERLEDİ

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hasarlı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA TRAFİK KAZALARI 2025'TE ARTTI

Antalya Valiliğinin 2025 yılı değerlendirmesine göre il genelinde trafik kazası sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artarak 26 bin 89'a çıktı. Aynı yıl trafik kazalarında 19 bin 35 kişi yaralandı. Antalya'daki tescilli motorlu araç sayısı ise 1 milyon 670 bin 724'e ulaştı.

Kazanın yaşandığı D-400, Manavgat ile Alanya arasındaki ana ulaşım koridorunun bir bölümünü oluşturuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü de mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmayı, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin hedefleri arasında gösteriyor. Proje Serik'ten başlayarak Manavgat üzerinden ilerliyor ve Alanya'nın Konaklı bölgesinin kuzeyinde sona eriyor.