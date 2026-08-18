ANADOLU Otoyolu’nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul istikametinde ilerleyen 2 TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce Kaynaşlı çıkışı Asarsuyu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 50 AH 179 plakalı kamyonet ile 27 BBL 181 ve 78 ACS 227 plakalı TIR’lar çarpıştı.

KAMYONET DEVRİLDİ, TIR BARİYERE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kontrolden çıktı. 27 BBL 181 plakalı TIR savrularak yol kenarındaki bariyere çarparken, kazaya karışan diğer TIR yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra emniyet şeridinde durabildi.

Kamyonet ise çarpışmanın ardından otoyolun sol şeridinde devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralıya olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İSTANBUL YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kazaya karışan araçların otoyolun şeritlerini etkilemesi nedeniyle İstanbul istikametinde trafik akışı aksadı. Kısa sürede bölgede uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Jandarma ekipleri yeni bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların kaldırılması ve yolun yeniden normal trafik akışına açılması için çalışma yapıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.