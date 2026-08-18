Galatasaray, yeni sezon kadrosunda hücum seçeneklerini artırmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin daha önce aktardığımız gelişmelerin ardından sarı-kırmızılıların gündeminde daha önce takıma katkı veren Noa Lang ile Juventus forması giyen Jonathan David bulunuyor.

NOA LANG İÇİN NAPOLİ İLE MASAYA OTURULDU

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Noa Lang'ın yeniden İstanbul'a dönmesi için görüşmeler başladı. Sky kaynaklı habere göre Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bonservisini almak için Napoli ile temas kurdu.

Görüşmelerin yeni bir kiralama anlaşması yerine kalıcı transfer üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor. Galatasaray, geçen sezon yakından izleme fırsatı bulduğu Lang'ı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Hollandalı kanat oyuncusu 2025-26 sezonunun devre arasında Napoli'den kiralanmıştı. Lang, Galatasaray formasıyla sezonun ikinci bölümünde çıktığı 17 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Transfer konusunda iki kulüp arasındaki pazarlık sürerken Napoli'nin bonservis beklentisi anlaşmanın belirleyici noktalarından biri olacak.

JONATHAN DAVID GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Galatasaray'ın transfer gündemindeki diğer isim ise Juventus'un Kanadalı santrforu Jonathan David oldu. 26 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı kulübe önerildiği öne sürüldü.

David, Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2025 yazında bonservis bedeli ödenmeden Juventus'a transfer olmuştu. Santrforun adı şimdi Galatasaray'ın hücum hattı için değerlendirdiği seçenekler arasında geçiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte santrfor arayışı, Aleksey Batrakov transferine rağmen devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk da Arca Çorum FK karşılaşmasının ardından hücum bölgesindeki oyuncu sayısının yetersiz olduğunu açıklamış ve forvet ile kanat takviyesine ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

Galatasaray'ın Noa Lang konusunda doğrudan Napoli ile yürüttüğü görüşmeler ile Jonathan David cephesindeki temasların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği transfer planının yönünü belirleyecek.