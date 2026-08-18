Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yüksek kira bedelleri ve yetersiz yurt kapasiteleri nedeniyle üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma krizi yeniden gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi çevresindeki konut fiyatlarının dar gelirli aileleri zorladığını belirten CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Hasan Ercüment Taşdemir, merkezi yönetim ve yerel idarelere acil yurt yatırımı çağrısında bulundu.

Üniversiteyi kazanmanın gençler için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Taşdemir, asıl mücadelenin kayıt döneminden sonra başladığını aktardı. Taşdemir'in açıklamasına göre, yüksek kiralar nedeniyle öğrenciler kayıt dondurmak, kalabalık evlerde yaşamak veya kampüse kilometrelerce uzaklıktaki bölgelerde barınmak zorunda kalıyor.

ÖĞRENCİ SAYISI İLE YURT KAPASİTESİ ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Türkiye genelinde yükseköğretimde 6,3 milyonun üzerinde öğrenci bulunurken, bunun yaklaşık 4 milyonunu örgün eğitim alanlar oluşturuyor. Taşdemir'in paylaştığı verilere göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) toplam yatak kapasitesi 993 bin seviyesinde kalıyor. Bu istatistiksel tablo, özellikle son dönemde yasalaşan öğrenci affının da etkisiyle, Antalya gibi büyük üniversite şehirlerindeki barınma açığının giderek derinleştiğini gösteriyor.

KONYAALTI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ NEDİR?

Barınma sorununun çözümü için Konyaaltı Belediyesi'nin inisiyatif alması gerektiğini savunan Taşdemir, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesindeki yetkilere dikkat çekti. Geçmişte Zübeyde Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu işleten belediyenin, kısa vadede 500 ila 1000 yatak kapasiteli yeni bir yurt projesini hayata geçirebileceği ifade edildi.

Yeni bir bina inşasının zaman alması durumunda, ilçede uygun bir yapının kiralanarak hızlıca öğrenci yurduna dönüştürülmesi planlanıyor. Konunun eylül ayında yapılacak meclis grup toplantısında gündeme getirileceği ve parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerinden, gerekirse Büyükşehir Belediyesi'nden de destek istenerek projenin hızlandırılacağı bildirildi.