Olay, 13 Ağustos tarihinde Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir emlak ofisine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların olay yerinden taksiyle kaçtığının belirlenmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı (KOM) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren jandarma, şüphelilerin Mersin’de saklandığını tespit etti. Mersin’deki adreslerine şafak operasyonu düzenlenen C.K. (22) ve M.A. (21) yakalanarak Alanya’ya getirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirlenen taksi şoförleri H.Ş. (36), M.D. (46) ve S.Ş.’yi (28) de gözaltına aldı.

MERSİN’E KAÇTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden C.K. ve M.A.’nın, emlakçıdan para talep ettikleri, olumsuz yanıt alınca iki ayrı taksiyle gelerek iş yerine 5 el ateş açtıkları ve ardından üçüncü bir taksiyle Mersin’e kaçtıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden taksi şoförleri H.Ş., M.D. ve S.Ş., yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Silahla tehdit" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.K. ve M.A. ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.