Yeni sistemle Türkiye’de faaliyet gösteren rafinerilerin ürettiği gram altınların karekodla takip edilmesi amaçlanıyor. Karekod sayesinde altının üretildiği rafineri ve üretim bilgileri gibi verilere ulaşılabileceği belirtiliyor.

İslam Memiş, özellikle yastık altında altın biriktiren vatandaşların merak ettiği “Eski altınlar değiştirilecek mi?” sorusuna da açıklık getirdi. Memiş’e göre daha önce alınmış fiziki altınlar yeni uygulamanın kapsamında bulunmuyor ve değiştirilmesi gerekmiyor.

YENİ ÜRETİLEN GRAM ALTINLARDA KAREKOD

Memiş’in aktardığı bilgilere göre Türkiye’de faaliyet gösteren rafineriler bundan sonra bastıkları gram altınlarda Kıymetli Maden Takip Sistemi kapsamındaki karekod uygulamasını kullanacak.

Yeni sistemin temel amaçlarından biri fiziki altının izlenebilirliğini artırmak. Vatandaşlar karekodu cep telefonuyla okutarak ürünün hangi rafineri tarafından ve nerede üretildiği gibi bilgilere erişebilecek.

ESKİ ALTINLARI DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU YOK

Uygulamanın açıklanmasının ardından en fazla merak edilen konulardan biri evlerde bulunan mevcut fiziki altınların durumu oldu.

Memiş, uygulamanın bugüne kadar satın alınmış altınları kapsamadığını belirterek fiziki birikimi bulunan vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını ifade etti. Buna göre mevcut altınların yalnızca karekod taşımadığı gerekçesiyle değiştirilmesi gerekmeyecek.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER FED’DE

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, piyasalarda yatay ve sıkışık hareketlerin devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının piyasaların yönü açısından yakından takip edileceğini ifade etti.

Memiş, gelecek açıklamaların altın ve diğer değerli metallerde kısa vadeli hareketliliğe neden olabileceğine dikkat çekti.