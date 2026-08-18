FENERBAHÇE’DE transfer hareketliliği devam ederken, Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde’nin menajeri Joes Blakborn’un İstanbul ziyareti dikkat çekti. Blakborn’un temaslarının ardından özellikle Oğuz Aydın’ın geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.

Menajerin Beşiktaş kulüp binasından yaptığı paylaşım, 25 yaşındaki milli futbolcunun siyah-beyazlı ekibe transfer olabileceği şeklinde yorumlandı. Ancak söz konusu ziyaretin Oğuz Aydın’ın transferiyle bağlantılı olmadığı belirtildi.

OOSTERWOLDE İÇİN MASAYA OTURACAK

Joes Blakborn’un İstanbul ziyaretindeki önemli gündem maddelerinden birinin Jayden Oosterwolde olduğu ifade edildi. Menajerin Hollandalı savunmacının geleceğini görüşmek üzere Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Blakborn’un ayrıca Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lyon cephesiyle de görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bu temasın Oosterwolde’nin geleceğine yönelik olacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI TRANSFER İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ

Blakborn’un İstanbul’daki temasları sırasında Beşiktaş kulüp binasından paylaşım yapması ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğuz Aydın’ın daha önce de Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmesi nedeniyle paylaşım, milli futbolcunun siyah-beyazlılara transfer olabileceği şeklinde yorumlandı.

Ancak edinilen bilgilere göre Blakborn’un Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin Oğuz Aydın’la herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Görüşmenin yurt dışında forma giyen başka bir futbolcunun transferiyle ilgili olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE’NİN OĞUZ AYDIN KARARI BELLİ OLDU

Transfer iddialarının ardından Fenerbahçe’nin Oğuz Aydın konusundaki yaklaşımı da netleşti. Sarı-lacivertli yönetimin 25 yaşındaki futbolcuyu mevcut kadro planlamasının içerisinde gördüğü ve takımda tutmak istediği belirtildi.

Oğuz Aydın’ın da Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve mevcut durumda takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

Milli futbolcuya Beşiktaş’ın yanı sıra farklı kulüplerden de ilgi ve teklifler bulunduğu belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin şu aşamada oyuncuyla yollarını ayırmayı planlamadığı aktarıldı.

Böylece Blakborn’un Beşiktaş ziyaretiyle yeniden alevlenen Oğuz Aydın transfer iddialarının aksine, sarı-lacivertli kulübün milli futbolcuyu kadrosunda tutma yönünde karar aldığı belirtildi.