Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren Alanyalı öğrencilerin üniversite tercih sonuçları belli oldu. İlk bine girme başarısı gösteren gençler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe gibi Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencilerinden Beraat Yılmaz, TYT'de 748'inci ve sayısalda 1123'üncü olarak İTÜ Bilgisayar Mühendisliği İngilizce programını kazandı. Aynı okuldan Elif Torun, TYT'de 811'inci, yabancı dilde 154'üncü ve sayısalda 1460'ıncı sırayı elde ederek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşme başarısı gösterdi. Özge Naz Günaydın ise eşit ağırlıkta Türkiye 551'incisi ve sayısalda 1887'nci olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görme hakkı kazandı.

MÜHENDİSLİK VE TIP FAKÜLTELERİ ÖN PLANDA

Sayısal alanda Türkiye 702'ncisi olan Oğuzhan Şimşek, ODTÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce programına; sayısal 933'üncüsü Latif Uğuz da İTÜ Uçak Mühendisliği bölümüne yerleşti. Yabancı dilde Türkiye 126'ncısı, sayısalda ise 3036'ncı olan Başak Torun'un tercihi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. TED Alanya Koleji Özel Lisesi öğrencisi İlya Uysal, yabancı dil puan türünde Türkiye 292'ncisi olarak ODTÜ

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İngilizce programına girmeye hak kazandı.

MESLEK LİSELERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Alanya'daki mesleki ve tematik liselerin üniversite yerleştirmelerindeki başarısı da sonuçlara yansıdı. Alanya Ümit Altay Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlay Pamuk, sözel puan türünde Türkiye 456'ncısı olarak Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngilizce burslu programına yerleşti. Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hasret Erva Demir ise sözel alanda Türkiye 732'ncisi olarak Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Sonuçların ardından bir değerlendirme yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, YKS şampiyonlarının yerleştiği okulların kentin eğitim kalitesini ortaya koyduğunu aktardı. Başarıda emeği geçen öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve ailelere teşekkür eden Yılmaz, "Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.