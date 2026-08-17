ALANYA’DA tarım sektörü temsilcileri, Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün sosyal medya hesabından paylaştığı pestisit kullanım verilerine tepki gösterdi. Öztürk’ün paylaştığı verilere göre Antalya, Manisa ve Mersin pestisit kullanımının yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

Paylaşımda kullanılan pestisit türleri içerisinde fungisitlerin yüzde 38,4 ile ilk sırada bulunduğu, bunu yüzde 27,4 ile herbisitlerin ve yüzde 23 ile insektisitlerin takip ettiği belirtildi.

Türkiye’nin ve Antalya’nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Alanya’da ise söz konusu verilerin tek başına değerlendirilmesinin bölge tarımını zan altında bıraktığı yönünde görüşler dile getirildi.

“ALANYA TARIMI ZAN ALTINDA KALIYOR”

Alanya’daki sektör temsilcileri, yalnızca toplam kullanım miktarlarına bakılarak yapılan değerlendirmelerin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Bölgede sebze, meyve ve özellikle tropikal ürün üretiminin yüksek hacimlerde gerçekleştirildiğine dikkat çeken temsilciler, kullanılan bitki koruma ürünlerinin toplam üretim miktarıyla birlikte ele alınması gerektiğini savundu.

Üreticilerin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat mühendislerinin denetimi altında faaliyet gösterdiğini vurgulayan sektör temsilcileri, asıl ölçütün ürünlerde kalıntı bulunup bulunmadığı olması gerektiğini ifade etti.

KAYA: “ÜRETİM DENETİM ALTINDA YAPILIYOR”

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, bölgede tarımsal üretimin kontrolsüz şekilde yapılmadığını belirterek üreticilerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Kaya, “Tarım Müdürlüğü ve ziraat mühendislerinin denetimi altında üretim yapıyoruz. Tüm üreticiler gerekli hassasiyeti gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaya’nın açıklamasıyla birlikte, üreticilerin bitki koruma ürünlerini belirli kurallar ve teknik yönlendirmeler çerçevesinde kullandığına vurgu yapıldı.

HÜDDOĞLU: “ÖNEMLİ OLAN KALINTI BIRAKIP BIRAKMADIĞIDIR”

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu da Antalya ve Alanya gibi üretim hacmi yüksek bölgelerde bitki koruma ürünlerinin kullanım miktarının doğal olarak daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Hüddoğlu, “Üretim hacminin bu kadar yüksek olduğu bir bölgede bitki koruma ürünlerinin kullanılması doğal. Önemli olan kalıntı bırakıp bırakmadığıdır. Veriler değerlendirilirken üretim miktarı ve kullanılan ürün miktarı birlikte ele alınmalı” diye konuştu.

“TOPLAM RAKAM TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Tarım sektörü temsilcilerine göre, pestisit kullanımına ilişkin toplam rakamların tek başına yorumlanması sağlıklı bir tablo ortaya koymuyor. Özellikle üretim alanı geniş, ürün çeşitliliği fazla ve yıllık tarımsal üretim miktarı yüksek kentlerin rakamsal olarak üst sıralarda yer almasının tek başına risk göstergesi olarak kabul edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, değerlendirmelerde dekara düşen kullanım miktarı, toplam üretim hacmi, ürün türü, kalıntı analizleri ve denetim sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğini savunuyor.

ALANYA’DA TARIM EKONOMİSİ İÇİN HASSAS KONU

Alanya, örtü altı üretimin yanı sıra avokado, muz ve farklı tropikal meyvelerde Türkiye’nin önde gelen üretim merkezleri arasında bulunuyor. Bu nedenle tarım ürünlerinin güvenilirliği ve bölgenin üretici imajına yönelik tartışmalar, sektör açısından ayrı bir önem taşıyor.

Alanyalı tarım temsilcileri, pestisit kullanımına ilişkin açıklamaların üreticiyi ve bölgenin tarımsal itibarını doğrudan etkileyebileceğini belirterek, verilerin daha kapsamlı ve karşılaştırmalı biçimde kamuoyuna sunulması gerektiğini dile getirdi.