Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerdeki eğitim yatırımları kapsamında Elmalı İlçe Hizmet Binası içinde yeni bir çocuk kreşi ve gündüz bakımevini faaliyete geçirdiğini duyurdu. Bölgedeki ailelerin yoğun talebi üzerine hayata geçirilen proje, okul öncesi eğitime adım atan çocuklara kapılarını açtı.

Toplam 320 metrekarelik kapalı alana sahip olan merkez, üç ayrı sınıftan oluşuyor. İçerisinde çocukların gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş oyun odası ve modern bir yemekhane barındıran tesisin, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde tam kapasiteyle faaliyet göstermesi planlanıyor.

ELMALI KREŞİNE KAYIT ŞARTLARI NELER?

Kurumun işleyişi hakkında bilgi veren Elmalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Defne Çalışır, merkezde 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim verdiklerini açıkladı. Toplam 60 öğrenci kapasitesine sahip olduklarını belirten Çalışır, yeni eğitim dönemi için ön kayıt sürecinin resmen başladığını aktardı. Yetkililer, detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini başlatmak isteyen ebeveynlerin doğrudan Elmalı'daki kreş binasına başvurabileceğini bildirdi.

AİLELER YENİ HİZMETTEN MEMNUN MU?

İlçede uzun süredir eksikliği hissedilen bu tür bir donanımlı eğitim yuvasının açılması, ebeveynler tarafından olumlu karşılandı. Kreşin sunduğu imkanları değerlendiren öğrenci velisi Avni Güler Güçlü, projenin Elmalı için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Merkezin fiziki donanımından ve eğitimcilerin yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, sınıflardaki öğrenci-öğretmen oranının son derece dengeli planlandığına dikkat çekti. Tesisin hijyenik yemekhanesi ve güvenli ortamı sayesinde çocuklarını gönül rahatlığıyla kuruma emanet ettiklerini belirten aileler, sunulan hizmetten dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.