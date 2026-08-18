Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde eğitim altyapısını güçlendirecek yeni bir adım atılıyor. Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yayımlanan ilana göre, bölgeye 32 derslikli yeni bir ortaokul kazandırılması amacıyla ihale süreci resmen başlatıldı.

İHALE NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

YİKOB'un paylaştığı bilgilere göre, açık ihale usulüyle düzenlenecek yapım işi ihalesi 15 Eylül 2026

Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sadece yerli isteklilerin katılımına açık olan süreçte, teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, doğrudan fiyat esasına göre belirlenecek ve ihaleyi kazanan firmayla anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.

YENİ OKUL NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

İhale sürecinin tamamlanması ve yüklenici firmayla sözleşme imzalanmasının ardından, 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor. Tesisin toplam inşa süresi ise yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi. Nüfusu hızla artan Kepez bölgesindeki öğrenci yoğunluğunu hafifletmesi beklenen projenin, yaklaşık 10 aylık inşaat sürecinin ardından eğitim öğretime hazır hale getirilmesi hedefleniyor.