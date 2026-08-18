GAZİANTEP’TE Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Meriç, sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Meriç için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melih Meriç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç’in sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.