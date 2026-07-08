Türkiye'nin en çok takip edilen haber kanallarından biri olan TV100, gün boyunca gündeme dair gelişmeleri, ekonomi, siyaset, spor ve magazin içeriklerini izleyicileriyle buluştururken, zaman zaman önemli spor organizasyonlarını da canlı olarak ekranlara taşıyor.

TV100 canlı yayın nereden izlenir?

TV100 yayınlarını canlı izlemek isteyenler, kanalın resmi internet sitesinde yer alan "Canlı Yayın" bölümü üzerinden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarından kesintisiz şekilde yayına ulaşabiliyor.

Bunun yanı sıra TV100, dijital yayın platformları ve Türksat uydu yayını üzerinden de HD kalitesinde izlenebiliyor.

Güncel TV100 frekans bilgileri

TV100'ü uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel yayın bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11837 MHz / 12729 MHz

11837 MHz / 12729 MHz Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

Bu bilgiler kullanılarak uydu alıcısından kanal taraması yapıldığında TV100 yayınlarına erişim sağlanabiliyor.

Haber ve spor yayınları ilgi görüyor

TV100, gün içerisinde yayınladığı haber programlarının yanı sıra özel röportajlar, tartışma programları ve spor yayınlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Özellikle önemli futbol karşılaşmaları ve hazırlık maçlarının ekranlara gelmesiyle birlikte kanalın canlı yayınları yoğun ilgi görüyor.

İzleyiciler, hem internet üzerinden hem de uydu yayını aracılığıyla TV100'ün güncel yayın akışını takip ederek gelişmeleri anlık olarak izleyebiliyor.