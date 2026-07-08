Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bonservisinin bulunduğu Bayern Münih ile nihai transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Alexander Nübel'in 2028-2029 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği ifade edildi.

Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, transferin tüm detaylarının tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaleye önemli takviye

29 yaşındaki Alman file bekçisi, kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih, Monaco ve Stuttgart gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Refleksleri, oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken Nübel'in, Beşiktaş'ın kalesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Yeni sezonun iddialı kadrosu

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Alexander Nübel transferi de siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, Alman kalecinin kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.