Trabzonspor, uzun süredir transfer gündeminde yer alan ve dün şehre gelen Doğuhan Aral Şimşir'in transferini resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla milli futbolcunun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

13 MİLYON EURO BONSERVİS

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Midtjylland Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 13 milyon euro, 7 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, bu anlaşma kapsamında ödenen ve ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i Midtjylland Kulübü'ne ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME VE 8 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Açıklamada, Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, futbolcuya her sezon için 2 milyon euro garanti ücret ödeneceği bildirildi. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.