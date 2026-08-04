Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentin 2026 yılı temmuz ayı ve ilk 7 aylık ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Çandır'ın aktardığı verilere göre, Antalya'nın temmuz ayındaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 oranında yükselerek 205,8 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Yaş meyve ve sebze sektörü, ihracat rakamlarında en büyük sıçramayı yapan alan oldu. Temmuz ayında tarım ihracatı yüzde 30,5 artışla 91,7 milyon dolar olurken, sadece yaş meyve sebze dış satımı yüzde 68,8 gibi ciddi bir ivme kazanarak 46,8 milyon doları buldu. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise yüzde 16,4 artışla 3,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

7 AYLIK İHRACAT 1,4 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yılın ilk yedi aylık (Ocak-Temmuz 2026) tablosuna bakıldığında da kentin dış ticaret hacmindeki büyüme sürdü. Toplam ihracat yüzde 14,2 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu süreçte tarım sektörünün dış satımı 816,7 milyon dolara, yaş meyve sebze ihracatı ise 496,8 milyon dolara yükseldi. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 2,1 artışla 43,6 milyon dolara çıktı. Çandır, üretimden ihracata kadar zincirde emeği geçen tüm çiftçi ve tüccarlara teşekkür etti.

ANTALYA'NIN TÜRKİYE İHRACATINDAKİ YERİ NEDİR?

İhracat pastasındaki sektörel dağılımda tarımın ağırlığı değişmedi. Yedi aylık dönemde tarımın kent ihracatındaki payı yüzde 59'da sabit kalırken, sanayinin payı yüzde 2 gerileyerek yüzde 26 oldu. Madencilik ise yüzde 12'lik oranını korudu. Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatının temmuz ayında yüzde 15,8'i, yılın tamamında ise yüzde 18,7'si Antalya üzerinden yapıldı.

Süs bitkileri sektöründe ise bu oran temmuzda yüzde 35,9'a, yıl toplamında yüzde 42,1'e ulaştı. Tarım ve gıda ihracatında temmuz ayında Türkiye'nin yüzde 2,9'unu, yıl genelinde ise yüzde 3,9'unu karşılayan kent; toplam ihracatta temmuzda yüzde 0,9, yedi aylık süreçte ise yüzde 1'lik bir paya sahip oldu.

Alanya ve çevre ilçelerindeki örtü altı üretim ile tropikal meyve hasadının, yaş meyve sebze ihracatındaki bu yüzde 68,8'lik dramatik artışta kritik bir rol oynadığı değerlendiriliyor. Bölgedeki tarımsal çeşitliliğin korunması ve seracılık faaliyetleri, hem yerel ekonomi hem de ulusal dış ticaret hedefleri açısından kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.