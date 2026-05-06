Alanya'da çevre bilincini artırmak ve kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla dikkat çeken bir yarışma başlatıldı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “En güzel balkon ve en güzel bahçe” yarışması, vatandaşları yeşil alan oluşturmaya teşvik ediyor.

AMAÇ: YEŞİLİ GÜNLÜK HAYATA TAŞIMAK

Yarışma ile hem çevre bilincinin geliştirilmesi hem de vatandaşların kendi yaşam alanlarında bitkisel düzenlemelerle daha sağlıklı ve estetik ortamlar oluşturması hedefleniyor. Balkon ve bahçelerin küçük dokunuşlarla daha yaşanabilir hale getirilebileceğine dikkat çekiliyor.

ÖDÜLLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yarışma iki ayrı kategoride düzenleniyor: en güzel balkon ve en güzel bahçe. Her iki kategoride de dereceye girenlere verilecek ödüller şöyle:

Birinci: 15 bin TL

İkinci: 10 bin TL

Üçüncü: 7 bin 500 TL

Ödül miktarları, özellikle yaz sezonuna girilirken ev ve bahçe düzenlemelerine olan ilgiyi artırması açısından önem taşıyor.

BAŞVURULAR 15 MAYIS’A KADAR

Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 15 Mayıs olarak açıklandı. Başvurular, http://enguzelbalkonbahce.alanya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sürecinde jüri, başvuruları yerinde inceleyerek karar verecek. Sonuçların ise 1 Haziran’da açıklanması planlanıyor.

PROFESYONEL VE CEP TELEFONU FOTOĞRAFI GEÇERLİ

Yarışmaya katılım için profesyonel ekipman şartı aranmazken, cep telefonu ile çekilen fotoğraflar da kabul ediliyor. Bu durum, daha geniş katılımın önünü açıyor.