ALANYA Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve heykeltıraş Mustafa Oktay, Polonya’da düzenlenecek 3. Dzialdowo Fotoğraf Günleri etkinliklerine davet edildi. Oktay, etkinlik kapsamında metal kaynak tekniğiyle yeni bir heykel çalışmasına imza atacak. Sanatçı, daha önce “Alanya” ismini verdiği 110x75x115 santimetre ölçülerindeki metal kartal heykelinin benzerini Polonya’da üretecek. Oktay, iki eserin birbirini tamamlayan bir bütün oluşturacağını belirterek, “Alanya’da yaptığım kartalın kardeşini Dzialdowo’da yapacağım. Biri Alanya’ya, diğeri Polonya’ya bakacak şekilde konumlandırılacak. İki kardeş kartal iki şehirde sergilenecek” dedi.

21–27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte Oktay’ın çalışmasının yaklaşık dört gün içinde tamamlanması planlanıyor. Sanatçı, bu süreci aynı zamanda bir rekor denemesi olarak gördüğünü ifade etti. Etkinlik kapsamında İspanya’dan ressam Mural Tardora’nın da bir duvar resmi çalışması yapacağı, programın fotoğraf sergileri ve çeşitli workshoplarla devam edeceği bildirildi. Mustafa Oktay ayrıca etkinliğin isim babasının, eski öğretmeni ve resim-iş eğitmeni Ali Rıza Özlü olduğunu belirterek, “Bilgisine ve birikimine her zaman başvurduğum değerli hocamdır” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

