ZAFER Partisi Alanya İlçe Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Buluşmada İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, hem teşkilatın yeni dönem hedeflerini paylaştı hem de Alanya’nın öncelikli sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarıyla her zaman yakın iletişim içinde olmayı önemsediklerini belirten Türkoğlu, gençlik yıllarında kısa süre basında görev yaptığını ifade ederek, gazetecilerin yaşadığı zorlukları yakından bildiğini söyledi.

'MERHUM ARIKAN GÖREVİ BANA DEVRETMEYİ PLANLIYORDU'

Konuşmasında merhum Alper Arıkan’ı da anan Türkoğlu, partiye onun döneminde üye olduğunu belirterek, “Alper Başkanımızın ilçe başkanlığı görevini bana devretme planı vardı. Bu yönde birlikte hazırlık yapıyorduk ancak ömrü yetmedi. Kendisini rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” dedi.

KONGRE 17 MAYIS’TA

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı’nın 17 Mayıs’ta kongreye gideceğini açıklayan Türkoğlu, kongrenin Alanya Ticaret Odası’nda gerçekleştirileceğini bildirdi. Yeni ve mevcut yönetim kadrolarıyla güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Türkoğlu, “Amacımız Alanya’mıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek” diye konuştu.

'UZLAŞMACI SIYASET ANLAYIŞI BENIMSIYORUZ”

Siyasette kavga dili yerine uzlaşmacı bir anlayışı benimsediklerini vurgulayan Türkoğlu, “Siyasette kesinlikle kavgacı değil, uzlaşmacı olmaya çalışacağız. Her zaman çözüm önerileri sunacağız. Problemlere karşı yapıcı çözüm önerileri getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE SANAL KUMAR VURGUSU

Alanya’nın en önemli sorunları arasında uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığını gösteren Türkoğlu, bu konuların özellikle aileleri derinden etkilediğine dikkat çekti. Türkoğlu, “Uyuşturucu ciddi bir toplumsal sorun. Ailelerin yaşadığı acıları yakından görüyoruz. Sanal kumar bağımlılığı da gençlerimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu alanlarda mücadele edip çözüm önerileri sunacağız” ifadelerini kullandı.

ALANYA BELEDİYE MECLİSİ’NE TEŞEKKÜR

Türkoğlu, merhum Alper Arıkan’ın adının bir sokağa verilmesi nedeniyle Alanya Belediye Meclisi’ne teşekkür ederek, kararın tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle alınmasının anlamlı olduğunu söyledi. (Şerife ÇOBAN)

