Alanya’da da şubeleri bulunan İstikbal Mobilya, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. İhale bedeli 16,5 milyar TL olarak açıklandı.

DEV MARKA İÇİN SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından İstikbal Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte şirketin Hazine’ye ait yüzde 100 hissesi için ihale süreci resmen başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki İstikbal mağazaları da bu gelişmeyle birlikte dikkatlerin odağına girdi. Özellikle “İstikbal Mobilya satılıyor mu, Alanya’daki mağazalar kapanacak mı?” soruları vatandaşın gündemine girmeye başladı.

16,5 MİLYAR TL MUHAMMEN BEDEL

İhale için belirlenen muhammen bedel 16 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı. Katılım teminatı ise 825 milyon TL. Şartname bedeli 300 bin TL olarak belirlenirken, ihaleye katılacak firmaların ciddi bir finansal hazırlık yapması gerekiyor.

Bu rakamlar, Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen en yüksek bedelli satışlardan biri olarak dikkat çekiyor. Mobilya sektörünün büyüklüğü düşünüldüğünde, satışın piyasada ciddi bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

BAŞVURU VE İHALE TAKVİMİ

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, kapalı teklif zarflarını 11 Mayıs 2026 saat 16.30’a kadar TMSF’ye ulaştırması gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İhale ise 12 Mayıs 2026 saat 10.00’da İstanbul Esentepe’deki TMSF binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarf tekliflerinin açılmasının ardından açık artırma sürecine geçilecek.

ALANYA’YI NASIL ETKİLER?

İstikbal’in Türkiye genelindeki yaygın bayi ağı, yerel ekonomiler açısından da önem taşıyor. Alanya’da faaliyet gösteren İstikbal bayileri, satış sürecinin ardından yeni yönetim yapısına göre şekillenebilir.

Açıkçası bu tür satışlarda genelde tabela değişmez ama… işleyiş değişebilir. Çalışanlar, tedarik süreci, kampanyalar… Hepsi yeniden düzenlenebilir.

Mobilya fiyatlarının artıp artmayacağı da merak konusu. Çünkü yeni yatırımcının stratejisi doğrudan piyasaya yansıyacak.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Uzmanlara göre bu büyüklükte bir satış, yalnızca bir şirket el değiştiriyor gibi görünse de aslında Türkiye mobilya sektöründe dengeleri değiştirebilecek bir adım anlamına geliyor.

Özellikle “Türkiye’de büyük mobilya markası satışı Alanya’yı nasıl etkiler” sorusu, önümüzdeki süreçte daha çok konuşulacak gibi duruyor.

Bir yandan da… vatandaş için en basit soru şu: “Fiyatlar ne olacak?”

Bu sorunun cevabı ise ihale sonrası netleşecek.