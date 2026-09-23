Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, Kemer ilçesi sınırlarında yer alan Üçoluk Yaylası, deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki konumuyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Ulupınar Mahallesi'nde, Beydağları'nın iç kesimlerinde bulunan yayla, ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Çam, sedir ve çınar ağaçlarının çevrelediği bölge, Toros Dağları'nın karakteristik bitki örtüsünü barındırıyor. Yüksek rakımı sayesinde özellikle yaz aylarında düşük hava sıcaklıklarına sahip olan yayla, kent merkezinin nemli ve sıcak havasından uzaklaşmak isteyenlere alternatif sunuyor.

TESİSLEŞMEDEN UZAK DOĞAL YAŞAM

Bölgenin en belirgin özelliklerinden biri, ticari tesislerin ve yapılaşmanın bulunmaması olarak öne çıkıyor. Restoran veya market gibi işletmelerin yer almadığı yaylada, elektrik, su ve telefon şebekesi gibi altyapı olanakları da oldukça kısıtlı seviyede bulunuyor. Bu durum, yaylayı izole bir doğa deneyimi arayan kampçılar ve doğa yürüyüşçüleri için cazip kılıyor.

Likya Yolu güzergahına yakınlığıyla da bilinen bölge, trekking etkinlikleri düzenleyen grupların rotalarında yer buluyor. Çevredeki sınırlı sayıdaki yayla evi ise orman dokusunu bozmadan doğayla bütünleşik bir yapı sergiliyor.

ÜÇOLUK YAYLASI'NA GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tesis bulunmaması nedeniyle yaylayı ziyaret edecek kişilerin yiyecek, içecek ve kamp ekipmanlarını önceden temin ederek yanlarında götürmeleri gerekiyor. Kemer üzerinden sağlanan ulaşım güzergahının belirli bölümlerinde stabilize ve dağlık yollar yer alıyor. Özellikle bölgeye ilk kez seyahat edecek sürücülerin yol koşullarını dikkate alarak dikkatli olması ve seyahat planlarını mevcut altyapı eksikliğine göre yapması büyük önem taşıyor.