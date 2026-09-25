TÜRKİYE’de kurulan ve kısa sürede yurt dışına açılarak büyüyen kahve zinciri EspressoLab’da önemli bir ortaklık değişikliği gündemde. Esat Kocadağ tarafından kurulan şirketin çoğunluk hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group’a devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

CNBC Arabia’nın haberine göre taraflar, EspressoLab’ın yüzde 70 hissesinin satışı konusunda anlaşma sağladı. Satış için belirlenen bedel ise kamuoyuna açıklanmadı.

YÜZDE 30’LUK HİSSE MEVCUT ORTAKLARDA KALACAK

Anlaşmanın tamamlanması halinde EspressoLab’ın yüzde 70’lik hissesi Mair Group’a geçecek. Şirketin kalan yüzde 30’luk hissesi ise mevcut ortakların bünyesinde kalmaya devam edecek.

Böylece gerekli izinlerin alınmasının ardından EspressoLab’ın yönetim kontrolünün Mair Group’a geçmesi bekleniyor.

23 ÜLKEDE 400’DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

Türkiye’de kurulan EspressoLab, büyüme sürecinde yurt dışı pazarına da açıldı. Şirketin 23 ülkede 400’ü aşkın şubeyle faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

SATIŞ İÇİN ONAY SÜRECİ BEKLENİYOR

Tarafların anlaşmaya varmasıyla satış sürecinde önemli bir aşama geride kalırken, hisse devri henüz tamamlanmış değil.

İşlemin resmiyet kazanabilmesi için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilgili düzenleyici kurumların gerekli onayları vermesi gerekiyor. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Mair Group’un EspressoLab’ın çoğunluk hissedarı ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran taraf olması bekleniyor.