Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan adayı Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet, ilçede faaliyet gösteren esnaf odalarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ana gündem maddesini, sahada karşılaşılan sektörel sorunlar ve kurumlar arası somut iş birliği adımları oluşturdu.

Esnaf odalarının sahadaki güncel sorunlara en yakın kurumlar olduğunu vurgulayan Tuna, ALTSO'nun bu tecrübeden faydalanması gerektiğine dikkat çekti. Kurumların birbirinden bağımsız hareket etmesinin Alanya ticaretine ivme kaybettireceğini aktaran Tuna, çözüm bekleyen konularda odalarla yan yana durulması gerektiğini belirtti.

ORTAK PROJELER NELERİ KAPSIYOR?

Adaylık sürecindeki hedeflerini paylaşan Tuna, iş birliğinin sadece nezaket ziyaretleriyle sınırlı kalmayacağını bildirdi. Göreve gelmeleri durumunda, esnaf odalarının katılımıyla düzenli sektör toplantıları organize edilecek. Bu buluşmalarda tespit edilen sektörel pürüzler, ilgili resmi mercilere tek ses olarak iletilecek ve çözüm süreci beraber takip edilecek.

TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜNE NASIL YANSIYACAK?

Özellikle restoran ve konaklama gibi Alanya ekonomisinin lokomotifi olan alanlarda hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımlar öne çıkıyor. Tuna'nın açıklamasına göre, mesleki eğitim programları, nitelikli iş gücü yetiştirme kursları ve işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak eğitimler odalarla birlikte koordine edilecek. Sektörlere özel tanıtım çalışmaları da yine bu ortak masada şekillendirilecek.

"Bir oda tek başına her sorunu çözemez; ancak birlikte çalıştığımızda esnafımızın sesini daha güçlü duyurabiliriz" ifadelerini kullanan Tuna, üyelerin taleplerine göre şekillenen ve sürekli iletişim halinde olan bir yönetim anlayışı hedeflediklerini kaydetti.