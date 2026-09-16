Soğan kesildiği andan itibaren iç dokusu dış ortamla doğrudan temas etmeye başlıyor. Yayımlanan gıda güvenliği rehberlerine göre, bu aşamada ellerden, bıçaktan veya kesme tahtasından soğana hızla mikrop geçişi yaşanabiliyor. Mutfak tezgahında saatlerce bekletilen yarım soğanlar kısa sürede bakteri yuvasına dönüşüyor.

ÇİĞ ET VE TAVUK DETAYINA DİKKAT

Kesim işlemi öncesinde mutfak ekipmanlarının hijyeni büyük önem taşıyor. Özellikle çiğ et veya tavuk doğranmış bir tahtanın yıkanmadan soğan kesiminde kullanılması, doğrudan çapraz bulaşma riskini ortaya çıkarıyor. Bozulmuş veya kontamine olmuş bu yiyeceklerin tüketilmesi mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi ciddi zehirlenme belirtilerine yol açıyor.

YARIM SOĞAN NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Kullanılmayan soğan parçalarının hava almayan kapalı bir kaba alınarak buzdolabında saklanması gerekiyor. Bu yöntem hem soğanın bozulmasını yavaşlatıyor hem de keskin kokusunun dolaptaki diğer gıdalara sinmesini engelliyor. Dolaptan çıkarılan soğanın yüzeyinde küf, belirgin yumuşama, sümüksü bir yapı veya alışılmadık bir koku fark edilirse kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.