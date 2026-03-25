Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası altın ve gümüş fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü. Özellikle Orta Doğu’da artan gerilim ve ABD’den gelen açıklamalar, değerli metallerde fiyatlamayı yeniden şekillendirdi.

Finans analisti İslam Memiş, kaleme aldığı değerlendirmede yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Memiş, piyasalarda yaşanan sert hareketlerin geçici olduğunu belirterek, "panik yapılmaması gerektiğini" vurguladı.

“2026 DALGALANMA YILI OLACAK”

İslam Memiş’e göre 2026 yılı, piyasalarda sert iniş çıkışların yaşanacağı bir dönem olacak. Yılın ilk aylarında bile birçok yatırım aracında ciddi dalgalanmalar görüldüğünü belirten Memiş, bu sürecin devam edeceğine dikkat çekti.

Özellikle altın ve gümüşte kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini ifade eden Memiş, bu hareketlerin büyük ölçüde küresel spekülasyonlardan kaynaklandığını dile getirdi.

ALTIN İÇİN YENİ HEDEF AÇIKLADI

Memiş, ons altın için yıl sonu beklentisini koruduğunu belirterek 5.800 – 6.000 dolar aralığına işaret etti. Bu beklentinin arkasında ise artan jeopolitik riskler, enflasyon baskısı ve merkez bankalarının altın talebi bulunuyor.

Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin fiziki altın alımlarını artırmasının, uzun vadede fiyatları destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

YATIRIMCIYA “SOĞUKKANLI OLUN” MESAJI

Memiş, piyasalarda oluşturulmak istenen “altın güvenli liman değil” algısına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Düşüş dönemlerinde satış yapan yatırımcıların aksine, büyük oyuncuların bu süreçte altın toplamaya devam ettiğini ifade etti.

Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara değil, uzun vadeli trendlere odaklanması gerektiğinin altı çizildi.